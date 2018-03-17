أعلنت الشرطة الفرنسية مصرع أكثر من 20 مهاجرا، اليوم الأربعاء؛ إثر غرق زورق في بحر المانش (القناة الإنجليزية)، قبالة سواحل كاليه الفرنسية، خلال محاولتهم الوصول إلى المملكة المتحدة من الشواطئ الفرنسية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين - وفق ما أوردته قناة "فرانس 24" - عن تعاطفه مع ضحايا الحادث، مشددا على أن "الطبيعة الإجرامية للمهربين الذين ينظمون مثل عمليات العبور تلك لا يمكن إدانتها بما فيه الكفاية".

وفي الجهة المقابلة من القناة الإنجليزية، ذكرت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعقد حاليا اجتماعا طارئا للجنة الطوارئ (كوبرا)، والتي تنعقد عادة لتنسيق استجابة الحكومة للأزمات الوطنية أو الإقليمية، أو خلال الأحداث الخارجية التي لها آثار كبيرة على المملكة المتحدة.