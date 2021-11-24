اتحاد الصناعات يعلن نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

عقدت اليوم انتخابات غرفة الصناعات المعدنية حيث ترشح علي مقاعد الفئة الصغيرة 5 اعضاء بحضور عدد 77 من الجمعية العمومية وبمراجعة الاصوات تبين أن عدد الاصوات الصحيحة 77 صوت وعدد الأصوات الباطلة صفر وفاز كل من السادة التالي أسمائهم:-

1- أ/ أحمد علي رضوان أحمد بعدد أصوات 77

2- أ/ رأفت قطب شفيق بعدد أصوات 76

3- أ/ ايهاب وصفي أمين واصف بعدد أصوات 73

4- أ/ عمر عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز بعدد أصوات 59

كما فاز بالتزكية علي الفئة الكبيرة والمتوسطة حيث تقدم عدد أربع مرشحين لكل فئة وهم :-

الفئة الكبيرة

1- م/ حسن محمد إسماعيل سعد – رئيس مجلس إدارة شركة والعضو المنتدب المراكبي للصلب

2- م/ عماد أحمد الألفي نعمان – المدير المسئول لشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن ايجات

3- أ/ أيمن عشري مرجان محروس – رئيس مجلس إدارة حديد العشري

4- أ/ عمرو محمد أحمد لبيب – عض مجلس إدارة الشركة المتحدة للمعادن

الفئة المتوسطة

1- أ/ سعيد حسن جزر – نائب رئيس شركة مريتال للصناعات المعدنية

2- أ/ عمرو محي الدين قنديل – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العبور للصناعات المعدنية

3- أ/ ونيس الفريد عياد فلتس – رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن

4- أ/ خالد علي عبد الله كمال- رئيس مجلس إدارة شركة انتركايرو لصناعة الألمونيوم