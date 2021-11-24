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اتحاد الصناعات يعلن نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

محمد المهم
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 7:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 7:12 م

عقدت اليوم انتخابات غرفة الصناعات المعدنية حيث ترشح علي مقاعد الفئة الصغيرة 5 اعضاء بحضور عدد 77 من الجمعية العمومية وبمراجعة الاصوات تبين أن عدد الاصوات الصحيحة 77 صوت وعدد الأصوات الباطلة صفر وفاز كل من السادة التالي أسمائهم:-
1- أ/ أحمد علي رضوان أحمد بعدد أصوات 77
2- أ/ رأفت قطب شفيق بعدد أصوات 76
3- أ/ ايهاب وصفي أمين واصف بعدد أصوات 73
4- أ/ عمر عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز بعدد أصوات 59
كما فاز بالتزكية علي الفئة الكبيرة والمتوسطة حيث تقدم عدد أربع مرشحين لكل فئة وهم :-
الفئة الكبيرة
1- م/ حسن محمد إسماعيل سعد – رئيس مجلس إدارة شركة والعضو المنتدب المراكبي للصلب
2- م/ عماد أحمد الألفي نعمان – المدير المسئول لشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن ايجات
3- أ/ أيمن عشري مرجان محروس – رئيس مجلس إدارة حديد العشري
4- أ/ عمرو محمد أحمد لبيب – عض مجلس إدارة الشركة المتحدة للمعادن
الفئة المتوسطة
1- أ/ سعيد حسن جزر – نائب رئيس شركة مريتال للصناعات المعدنية
2- أ/ عمرو محي الدين قنديل – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العبور للصناعات المعدنية
3- أ/ ونيس الفريد عياد فلتس – رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن
4- أ/ خالد علي عبد الله كمال- رئيس مجلس إدارة شركة انتركايرو لصناعة الألمونيوم

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