غلق وتشميع مركز طبي خاص بدون ترخيص في أولاد صقر بالشرقية

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، حملات رقابية وتفتيشية على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى التزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، وضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى قيام إدارة العلاج الحر في المديرية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بأولاد صقر بمداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة لعلاج السمنة والنحافة بمركز أولاد صقر، بعد ورود معلومات تفيد بأنه يعمل بدون ترخيص ويقوم بفتح أبوابه لاستقبال المواطنين، ويديره صيدلي بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

وأضاف أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتشميع المركز الطبي بكامل محتوياته، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة أولاد صقر، والتحفظ على الصيدلي لحين عرضه على النيابة العامة.