محافظ بني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "stem" بالحي الثالث بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل،لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بحضور الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والدكتور رجب عبدالفتاح سيد مدير المدرسة.

وتجول المحافظ، داخل بعض من فصول المدرسة وتابع جانباً من سير العملية التعليمية، وتبادل الحوار مع الطلاب عن طبيعة الدراسة بالمدرسة والمناهج التى يدرسونها، والمشروعات العلمية المكلفين بها، وإجراءات وخطوات تنفيذها، والموضوعات التي تتناولها، حيث تمثل هذه النوعية من المدارس نموذجا لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية لاهتمامها برعاية المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأشاد المحافظ، بنظام وطبيعة الدراسة في المدرسة التي تمثل إضافة هامة ونوعية لقطاع التعليم بالمحافظة، لاسيما وأنها غير قاصرة على أبناء بني سويف فقط، بل يدرس بها طلاب بعض المحافظات، مؤكدا على أن نظام التعليم بمدارس المتفوقين يتسق مع رؤية الدولة 2030 في مجال بناء الشخصية المصرية، لاعتماد نظام الدراسة بشكل أساسي على المناهج الجديدة القائمة على المشروعات والتركيز على البحث والتفكير والابتكار.

ونوه بأن بني سويف تحتضن على أرضها عددا من المدارس النوعية مثل المدرسة المصرية اليابانية والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

وناقش المحافظ، عددا من الطلاب المتميزين في مجالات علمية الذين حصلوا على مراكز متقدمة محليا ودوليا في مجال الأبحاث العلمية ،حيث ناقشهم بعض النقاط في أبحاثهم ،مشجعا ومحفزا لهم على مواصلة التفوق، وكان أبرز هؤلاء الطلاب: علا صابر سعد، ومحمود عبد العاطي محمد، وأمل أشرف زين العابدين، وسهيلة شعبان، ورؤى جمال الدين، وفاطمة محمود ربيع، وفاطمة سمير محمد، وريموندا ملاك رياض".

ومن جانبهم، حرص الطلاب على إهداء درع للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تقديرا لدعمهم وحرصه على توفير السبل للمدرسة، لتقوم بدورها العلمي والتعليمي، معبرين عن شكرهم لزيارة المدرسة، وتفقده لكل المنظومة واحتياجاتها لمواصلة التميز

ومن جهته، أضاف وكيل الوزارة، أن المدرسة تتكون من 4 أدوار وتضم 12 فصلاً دراسيا و9 معامل مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والأدوات اللازمة لمساعدة الطلاب في التطبيق العملي،والتي تشمل معامل (إلكتروني، ولغات، وفيزياء، وأحياء، وكيمياء، وجيولوجيا)، بالإضافة إلى مبنى فندقي للإقامة الداخلية لطلاب المدرسة، حيث يتوفر 2 مبنى لسكن الطالبات والطلاب بإجمالي 80 غرفة (40 للبنين+ 40 للبنات) وقاعات للمذاكرة وقاعة للطعام ومطعم داخلي بكل مبنى، فيما يبلغ عدد الطلاب 268 طالبا وطالبة موزعين بواقع 86 طالبا بالصف الأول و90 بالصف الثاني، و92 بالصف الثالث،فيما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة 40 معلما ومعلمة.

وتابع وكيل الوزارة، أن نظام الدراسة بالمدرسة خاص بالمرحلة الثانوية فى الشعبة العلمية فقط "3 أعوام"،حيث يدرس الطالب مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والميكانيكا والجيولوجيا "باللغة الإنجليزية".

وأكد أن المدرسة تستقبل طلابها من مختلف المحافظات، حيث يتم التوزيع مركزيا من الوزارة على مدارس STEM على مستوى الجمهورية والطالب ملتزم بالسكن الداخلي حتى وإن كان من نفس المحافظة، نظرا لما تتطلبه طبيعة المدرسة من عمل جماعي ومشروعات مشتركة مع أقرانه الطلاب.