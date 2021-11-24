 كندا تسجل 2223 إصابة جديدة.. و29 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 نوفمبر 2021 11:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

كندا تسجل 2223 إصابة جديدة.. و29 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 10:38 ص

سجلت كندا 2223حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم  الأربعاء.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و780 ألفا و643 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و608  حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 60 مليونا و101 ألف و58 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك