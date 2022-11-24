روسيا وأوكرانيا تتبادلان 50 من أسرى الحرب

تبادلت روسيا وأوكرانيا 50 من أسرى الحرب في عملية تبادل منظمة أخرى.

وقال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، عبر قناته على منصة تليجرام: "استعدنا اليوم 50 من مقاتلينا الأوكرانيين من الأسر الروسي".

وأضاف أن من بين الأوكرانيين الذين تم تبادلهم، بحارة وحرس حدود، وجنود وعناصر من الحرس الوطني".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في موسكو عملية التبادل.

وترفع عملية التبادل، إجمالي عدد الأسرى الأوكرانيين الذين تمت استعادتهم إلى 1269 فردا، وفقا للسلطات الأوكرانية، مع تبادل 71 أسيرا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتجرى عمليات التبادل عموما على قاعدة واحد إلى واحد.