العراق: اعادة نشر قوات الحدود العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا أشرف عليه رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"الفضائية العراقية، إن المجلس ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم.

وأشار البيان إلى أن المجلس اتخذ عدة قرارات لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية من بينها وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا، بالإضافة إلى تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكنها من إنجاز مهامها،

وأضاف البيان :"المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية"، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية.