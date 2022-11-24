زيادة إصابات كورونا تصيب المدن الصينية بالشلل

أدت موجة قياسية من إصابات كوفيد-19 إلى فرض المزيد من القيود على سكان الصين، في الوقت الذي سجلت فيه مفوضية الصحة بالعاصمة بكين أكثر من 31 ألف إصابة جديدة على مستوى البلاد اليوم الخميس.

وفي حين أن الرقم ليس مرتفعا بشكل استثنائي، مقارنة بالمشهد الدولي، فإنه يمثل أكبر زيادة في الإصابان بالصين منذ فوضى الأيام الأولى للجائحة.

ولا تزال الصين تواصل إستراتيجية "صفر كوفيد" الصارمة والتي تشمل عمليات إغلاق ومراقبة صارمة وإجراء اختبارات جماعية يومية، وتعقب المخالطين، والخضوع لحجر صحي قسري. ولكن عدد الإصابات الجديد ارتفع بشدة مجددا، سيما في الأسابيع الأخيرة، ما أثر مستويات متزايدة من القيود.

وكانت الحكومة الصينية خففت بعض قواعد كوفيد-19، بما في ذلك خفض مدة الحجر الصحي المفروضة عند دخول البلاد، من عشرة أيام إلى ثمانية. ولكن لا يمكن أن يستمر التخفيف بشكل دائم.

وجرى فرض إجراءات جديدة مؤخرا في أغلب المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة، حيث تم غلق المدارس والحضانات والمتاجر وطلبت السلطات من السكان أن يلزموا المنازل قدر المستطاع.