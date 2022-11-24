بوتين يتابع خطابا مزيفا لشولتس تم إعداده باستخدام تقنية التزييف العميق

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانيات الذكاء الاصطناعي في بلاده من خلال متابعة خطاب مزيف للمستشار الألماني أولاف شولتس.

ونشرت وكالة أنباء "ريا" الروسية الحكومية اليوم الخميس، مقطع فيديو قصيرا أظهر بوتين وهو يشاهد الظهور المزعوم للمستشار الألماني.

ومن خلال التقنية التي يطلق عليها اسم "التزييف العميق"، جعل المبرمجون الروس المستشار الألماني يتحدث في الفيديو بكلمات منتقدة لأمريكا مأخوذة من الجزء الثاني من فيلم الحركة الروسي المحبوب "الأخ 2".

وقال شولتس في الخطاب المزيف: "أردنا أن نتخلى عن الغاز الروسي. ولكي نقول هذا بكلمات روسية كلاسيكية: أردنا الأفضل لكن كان الأمر كما هو الحال دائما"، ويشار إلى أن هذا القول المأثور هو لرئيس الوزراء الروسي الأسبق فيكتور تشيرنوميردين (1938-2010).

وعلق بوتين على الفيديو المزيف لشولتس قائلا: "إنه يقول الأشياء الصحيحة"، مشيرا إلى أن الخطاب كان عميقا من حيث المحتوى وعميقا من حيث المعنى.

يذكر أن ألمانيا تحاول منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل تسعة شهور، التحلل من الاعتماد على الغاز الروسي.