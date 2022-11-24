هبطت أول رحلة جوية على مدرج مطار المخا بمحافظة تعز، اليوم الخميس، تزامناً مع تدشين عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح، المرحلة الثانية من الإنشاءات في المطار.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الخميس، هبطت طائرة تابعة للأمم المتحدة في مدرج المطار، بعد أخذ إجراءات السلامة والأمان كافة، والتأكد من جاهزية أجهزة الاتصالات والملاحة الجوية.



وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، وضع في وقت سابق، اليوم، حجر الأساس لبقية مرافق مطار المخا، وذلك بعد الانتهاء من المدرج وبدء حركة الطيران.



وتشمل المرحلة الثانية من مشروع مطار المخا، إنشاء صالة للمسافرين وإقامة برج للمراقبة، وذلك لتنشيط حركة الملاحة الجوية عبر المطار، ليبدأ في استقبال وتفويج المسافرين عبر الرحلات الجوية التجارية.