رئيس وزراء بلجيكا: يجب وقف المعاناة الإنسانية في غزة

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إن بلاده تسعى إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وتعزيز احترام القانون الدولي، وتخفيف الرد الإسرائيلي غير المتناسب مع ما حدث يوم 7 أكتوبر.

وأضاف خلال مؤمر صحفي، من أمام معبر رفح، اليوم الجمعة، أن «بلاده تسعى للوصول إلى حل الدولتين، الأمر الذي يساعد على أن يعم السلام والأمن بشكل دائم في دولتي فلسطين وإسرائيل».

وأكمل: «هذه إحدى اللحظات الحاسمة لنا للوصول إلى حلول مستمرة، نستطيع من خلالها تحقيق السلام للطرفين والاستقرار والرخاء لمن يعيش في غزة وفلسطين».

ولفت إلى أن مباحثاتهم مع الجانب الإسرائيلي شددت على أهمية وقف إطلاق النار بشكل دائم، قائلًا إن «العديد من الدول طلبت بوقف العدوان بشكل دائم، ودخول المساعدات إلى غزة».

من جانبه، ذكر رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أن الأولوية في الأيام المقبلة، لإطلاق سراح كل المحتجزين ووقف إطلاق النار.

واستطرد: «رأينا المئات من المتبرعين هنا ولديهم لرغبة في مساعدة المحتاجين، لكن التعاون فقط لا يكفي، وقف إطلاق النار خطوة ساعدتنا على العمل، ويجب أن نوقف المعاناة الإنسانية في غزة».