أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هشام مهنا، عن تسلم السلطات المصرية بمعبر رفح 24 من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، لافتا إلى تولي الصليب الأحمر مسئولية تنفيذ بنود اتفاقية تبادل ونقل الأسرى بين الطرفين.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الجمعة، إلى نقل المحتجزين الإسرائيليين عبر 4 سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بواسطة 8 مندوبين، موضحا أن العملية تتضمن في المقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وتولي نقلهم إلى الضفة الغربية.

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تترقب الآن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية؛ من أجل تسليمهم إلى ذويهم، قائلا: «ما تم الاتفاق نفذ بنجاح حتى اللحظة، ونحن ننتظر الآن إنجاز الأمر من الجانب الإسرائيلي بسجن عوفر بأي لحظة اليوم».

وأوضح أن الصليب الأحمر وسيط إنساني محايد يعمل على تسهيل تطبيق بنود الاتفاق من خلال تولي مسئولية نقل الرهائن من قطاع غزة إلى معبر رفح المصري، وكذلك نقل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية إلى ذويهم بالضفة الغربية، إضافة إلى إيصال الإمدادات الطبية إلى المستشفيات بقطاع غزة.

وشدد على ضرورة تكثيف جهود الدعم الإنساني من أجل «إنقاذ ما يمكن إنقاذه بقطاع غزة»، قائلا إن الأهالي من سكان غزة في وضع «لا إنساني.. وهناك احتياجات لا حدود لها»، لافتا إلى تسليم الصليب الأحمر اليوم شحنتين طبيتين إلى مستشفى ناصر وغزة الأوروبي؛ لمساندة الفرق الطبية في استقبال المصابين والجرحى النازحين من مستشفيات شمال غزة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد،

وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.

وكانت "الشروق" قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي بالأمس.

وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي: - الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي - الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً - يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع - يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي - تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة - تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية - توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة - يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال