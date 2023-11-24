استطلاع: 27 % فقط من الإسرائيليين يؤيدون رئاسة نتنياهو للحكومة

أظهر استطلاع حديث للرأي العام، نُشرت نتائجه، اليوم الجمعة ، أن 27% فقط من الإسرائيليين يعتبرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملائما لمنصبه، فيما يرى 52% أن الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس الأنسب لتولي رئاسة الحكومة.

وأشار الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، للمرة الأولى إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لن ينجح بالانتخابات لو جرت اليوم.

ولكن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتقدم بشكل طفيف بحصوله على 7 مقاعد بالكنيست لو جرت الانتخابات اليوم مقابل 6 في الاستطلاع الذي جرى الأسبوع الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

علاوة على ذلك، يتصدر المشهد حزب "الوحدة الوطنية" الوسطي برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس الذي يحصل على 43 من مقاعد الكنيست الـ120 لو جرت الانتخابات اليوم. أما حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو فيحصل على 18 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم.

وإجمالاً، لفتت الصحيفة إلى أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، ستحصل الأحزاب المشكلة للحكومة على 41 مقعدا بمقابل 64 اليوم. أما الأحزاب المعارضة لنتنياهو، بما فيها العربية، فتحصل على 74 مقعدا، مقابل 56 اليوم. والأحزاب المشكلة للحكومة هي إضافة إلى "الليكود": أحزاب "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية".

ووفق الاستطلاع، يرى 27% فقط من الإسرائيليين أن نتنياهو ملائم لرئاسة الوزراء فيما يرى 52% أن جانتس هو الأنسب للمنصب و21% لم يملكوا رأيا محددا.

وذكرت "معاريف" أن الاستطلاع الذي أجراه مركز دراسات "لازار" (خاص) شمل عينة عشوائية من 500 مشارك وكان هامش الخطأ به 4.3%.

وفي 10 نوفمبر الجاري، أظهر استطلاع للرأي العام، أن 26% فقط من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو ملائما لمنصب رئيس الوزراء، فيما اعتبر 52% أن جانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة.