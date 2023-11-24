جيش الاحتلال: وصول 22 إسرائيليا وأجنبيا من المفرج عنهم لقاعدة حتسريم الجوية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن 22 إسرائيليا وأجنبيا مفرجا عنهم من قطاع غزة وصلوا إلى القاعدة الجوية في حتسريم.

وفي أول تعليق له على إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين بموجب اتفاق الهدنة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل "قامت بخطوة أولى مهمة وستعمل كل ما هو مطلوب لاستعادة المخطوفين"، وفقا لنبأ عاجل نشرته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وبدأت، الجمعة، في قطاع غزة هدنة إنسانية تستمر 4 أيام شرع الطرفين خلال اليوم الأول بإطلاق 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من سجونها.

ويتم إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيليا و150 فلسطينيا وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.

كما أوقفت إسرائيل هجماتها في غزة فيما سمحت بإدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والوقود.

وأبقى الاتفاق، الذي تم بوساطة مصرية وقطرية، إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية لأيام إضافية حال إطلاق المزيد من الأسرى الإسرائيليين.