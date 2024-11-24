أبو الغيط يثني على مواقف حكومة بوليفيا المشرفة من القضية الفلسطينية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة، سيليندا سوسا لوندا، وزيرة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، بأن أبو الغيط أثنى خلال اللقاء على مواقف حكومة بوليفيا المشرفة من القضية الفلسطينية، والتي تعكس تمسكاً بالقيم والمبادئ في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني من القوة القائمة بالاحتلال.

وذكر المتحدث الرسمي أن لوندا أكدت خلال اللقاء على استمرار بوليفيا في رفض جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى قطع العلاقات بين بوليفيا وإسرائيل، إثر ارتكاب الأخيرة لجرائم تنتهك حقوق الإنسان في حق الشعب الفلسطيني.

كما أكدت قيام بوليفيا بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الصعوبات التي واجههتها في هذا الصدد.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد لوندا على تمسك بوليفيا بموقفها من القضية الفلسطينية، وذلك على الرغم من أي ضغوطات سياسية قد تُمارس عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بوليفيا، لتغيير هذا الموقف.

وقد أكد المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أعرب عن دعم جامعة الدول العربية الكامل لبوليفيا في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية.