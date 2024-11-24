وزيرة الخارجية الألمانية تشيد باتفاق كوب 29 وتؤكد أن الاتحاد الأوروبي يدرك مسؤولياته

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قرار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بتقديم مساعدات مالية إضافية للدول الفقيرة، وذلك في مواجهة الانتقادات الحادة من تلك الدول، والتي وصف أحد ممثليها الاتفاق بـ "المزحة" و"الإهانة".

وقالت بيربوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد قبل الجلسة العامة في باكو، عاصمة أذربيجان: "نعلم أن قراراتنا اليوم لن تكون كافية وحدها لتلبية جميع الاحتياجات".

وأضافت أنه "لهذا السبب دعمنا رؤية زيادة التمويل المقدم للدول النامية إلى 3ر1 تريليون دولار".

يشار إلى أنه من إجمالي الـ 3ر1 تريليون دولار التي تم الاتفاق على توفيرها سنويا حتى عام 2035، ستقدم الدول الصناعية بشكل أساسي نحو 300 مليار دولار.

وأشارت بيربوك إلى أن هذا يمكن أن يكون مجرد نقطة انطلاق، وأكدت للمشاركين أن ألمانيا ستلتزم بتعهداتها. وقالت: "لأننا تعلمنا من أخطائنا في الماضي – لا يمكننا توقيع شيك سيواجه بالرفض – هذه المسألة تتعلق أيضا بالثقة".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يدرك تماما مسؤولياته، وأضافت: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، من الواضح تماما: لم ينس أحد المسؤولية التاريخية".

وأوضحت بيربوك أن تمويل حماية المناخ والتقدم في تقليل غازات الدفيئة لا يمكن فصلهما. وقالت: "بدون تدابير ملموسة للحفاظ على مسار الـ 5ر1 درجة، لن ينقذنا أي مال في العالم".

وفي إشارة واضحة إلى دول مثل السعودية الغنية بالنفط، التي تحاول عرقلة التقدم نحو الابتعاد عن النفط، قالت بيربوك: "أولئك الذين جاءوا إلى هنا لمنع التقدم ولإضعاف نظامنا المتعدد الأطراف التابع للأمم المتحدة بشكل عام، قد فشلوا – فشلا ذريعا".

وأضافت:"وأولئك الذين يؤمنون بعالم أفضل هم الذين انتصروا".