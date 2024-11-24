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مستشار المرشد الإيراني: طهران تجهز للرد على إسرائيل

وكالات
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 5:28 م | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 5:28 م

قال علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد إن طهران تجهز "للرد" على إسرائيل.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن مسئولين عسكريين يدرسون خيارات مختلفة للرد على إسرائيل، وهو ما يتطلب دقة وسرية.

وكانت طهران توعدت بالرد على ثلاث هجمات جوية شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية في 26 أكتوبر، والتي جاءت بعد أسابيع قليلة من إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي صوب إسرائيل.

في شأن آخر، أكد مستشار المرشد الإيراني أن حزب الله قوي في الدفاع عن لبنان والمنطقة، موضحًا أن مسئولي لبنان يراعون ذلك في المفاوضات.

ولفت إلى أن حزب الله يُصنِّع الصواريخ بنفسه، مشددا على أن استبعاده من معادلات لبنان السياسية غير مطروح.

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