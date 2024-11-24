عمرو أديب عن محمد صلاح: ابحثوا له عن لقب آخر غير فخر العرب

تغنى الإعلامي عمرو أديب، بالنجم المصري محمد صلاح الذي قاد فريقه ليفربول للفوز على نادي ساوثمابتون وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إنه يجب البحث عن لقب جديد غير فخر العرب، مضيفًا: «يجب ترقية محمد صلاح وإعادة تفخيمه».

وعبر أديب عن شعوره، بأن محمد صلاح سيكون هو حاكم ليفربول، لافتًا إلى أن اللاعب المصري يحقق أرقامًا قياسية ويحقق بطولات محلية ويسجل أهدافا خيالية، وفق تعبيره.

وشدد أديب على أن كل تفصيلة في محمد صلاح هي قصة نجاح، مؤكدا أنه وصل لمرحلة لم يصل إليها أحد، وأنه لا يوجد لاعب مثله في التاريخ.

ونوه بأن صلاح يثبت أن المواطن المصري أسطورة ومعجزة، موضحًا أنه إذا لم يتم تجديد عقده مع ناديه فلن يكون هناك ليفربول بعد.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب «ساينت ماري»، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2024-2025.

وسجل صلاح هدفين في ثلاثية فريقه، ليتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة، موسعا الفارق مع مانشستر سيتى إلى 8 نقاط كاملة قبل مباراة الفريقين في الجولة المقبلة.