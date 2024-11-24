 مسلحون يفتحون النار في جنوب شرق المكسيك ويقتلون 6 أشخاص ويصيبون 5 آخرين - بوابة الشروق
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مسلحون يفتحون النار في جنوب شرق المكسيك ويقتلون 6 أشخاص ويصيبون 5 آخرين

مكسيكو سيتي - أ ب
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 9:01 م

فتح مسلحون النار اليوم الأحد في حانة في جنوب شرق المكسيك، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقع إطلاق النار في إقليم تاباسكو الساحلي، الذي يعاني من زيادة في العنف في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الأمن العام، عمر جارسيا حرفوش ، عبر منصة "إكس" إن الحادث وقع في مدينة فيلاهيرموسا وأن السلطات الاتحادية تعمل بالتعاون مع المسؤولين المحليين للمساعدة في التوصل لملابسات الجريمة وأسبابها .

ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات، ولم يتضح على الفور ما الذي دفع إلى إطلاق النار. وتظهر مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يفرون من الحانة بينما بقي بعض الناجين مع الضحايا لحين وصول الشرطة.

كان هجوم الأحد هو أحدث حادث عنف يحدث في الوقت الذي يرث فيه رئيس جديد دوامة من العنف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فتح مسلحون النار في حانة بوسط المكسيك، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 13. وقع الهجوم في وسط مدينة كويريتارو التاريخية في منطقة كانت حتى وقت قريب قد تم تجنب العنف فيها مقارنة مع الولايات المجاورة مثل جيريرو.

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