نتنياهو يعقد اجتماعا حاسما لبحث اتفاق لبنان وهوكشتاين يهدد بالانسحاب

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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم مشاورات أمنية بشأن التوصل إلى تسوية مع لبنان.

وأضافت المصادر أن تلك المشاورات الأمنية ستكون مهمة جدا، وأن التقديرات الإسرائيلية ما زالت ترجح إمكانية التوصل لتفاهمات خلال هذا الأسبوع، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وقالت إن نتنياهو يبحث مع مقربين منه كيفية تسويق الاتفاق للإسرائيليين، إذا تم التوصل إليه فعلا.

كما سيبحث الاجتماع -ووفقا لهيئة البث- ما طرحه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هوكشتاين أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه أقنع اللبنانيين بغالبية القضايا الخلافية، وأنه بالإمكان التقدم الآن في هذا السياق.

وبدورها، نقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين أن هوكشتاين حدد لإسرائيل ولبنان سقفا زمنيا للتوصل لاتفاق، مهددا بالانسحاب من الوساطة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.

أما موقع أكسيوس، فقد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب، ولكن ما زال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به حسب قوله.