افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور"، الذي تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحيرة بنادي ألعاب دمنهور لمدة شهر بدءًا من اليوم.



وجاء الافتتاح بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ومحمد فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط.

وعقب الافتتاح تفقد محافظا البحيرة، ودمياط، أجنحة المعرض المختلفة للوقوف على مستوى المعروضات من الأثاث والتأكد من جودتها.

وأكدت محافظ البحيرة، التزام ما يزيد عن 20 مصنعًا وورشة من المشاركين بالمعرض على تخفيض الأسعار وتطبيق نسبة الخصم المعلن عنها والتي تصل من (20% إلى 40%)، وذلك دعما للاقتصاد المحلي، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة، أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، خاصة الشباب المقبلين على الزواج، مشيدة بأهمية تشجيع المنتج المحلي لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض هو الأول من نوعه، لافتة إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الغرفة التجارية افتتاح معارض أخرى تضم منتجات متنوعة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أهمية المعرض الذي يعمل كحلقة وصل مباشرة بين المصنع والمستهلك مما يسهم في توفير المنتجات والمعروضات بأسعار تلائم الشباب؛ كما أن المعرض هو الثاني على مستوى الجمهورية بعد افتتاح معرض الشرقية، مضيفًا أنه جارٍ التوسع لافتتاح مزيد من المعارض بمختلف المحافظات.

وأعرب مسؤولو وممثلو مصانع الأثاث عن سعادتهم بتواجدهم في محافظة البحيرة، مثمنين دور المحافظة في رعاية المعرض، كما تقدموا بالشكر لمجلس إدارة النادي لتوفير الدعم والتعاون لإنجاح المعرض.

فيما قدمت إحدى شركات الموبيليا عرضا بمناسبة افتتاح المعرض، ويتضمن العرض تقديم غرفة أطفال يتجاوز سعرها 22 ألف جنيه بالمجان على كل ثلاث غرف (نوم، أنتريه، سفرة).