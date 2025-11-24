أردوغان: الضغط على إسرائيل وإيصال المساعدات لغزة ضرورة لا يمكن تأجيلها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن زيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل وتمهيد الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع "ضرورة لا يمكن تأجيلها".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من جنوب إفريقيا مساء الأحد، بعد مشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن إظهار المجتمع الدولي إرادة تتسم بالحزم والاتساق والقدرة على فرض العقوبات، من شأنه إيقاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولفت إلى أن حركة حماس تظهر صبرا كبيرا أمام كافة الاستفزازات الإسرائيلية وتلتزم بوقف إطلاق النار الذي يجب تنفيذه كاملا.