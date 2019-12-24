بوينج: الكبسولة ستارلاينر تهبط في صحراء نيو مكسيكو

قالت شركة بوينج إن كبسولة الفضاء ستارلاينر هبطت في صحراء نيو مكسيكو يوم الأحد بعد أن تسببت مشكلة في إحدى برمجياتها في إجبار المسؤولين على إلغاء رحلة غير مأهولة كانت متجهة إلى محطة الفضاء الدولية.

وهبطت الكبسولة الساعة 7:58 بالتوقيت المحلي (1258 بتوقيت جرينتش) في صحراء وايت ساندز في نيو مكسيكو لتنهي بذلك 48 ساعة من التوتر لبوينج. وكانت التجربة بمثابة نقطة تحول لجهود الشركة في إطلاق كبسولات تقل روادا بهدف مساعدة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على استعادة قدراتها على إطلاق رحلات فضائية مأهولة.

وسيتيح نجاح الهبوط معلومات قيمة عن التجربة بعد أن فشلت المهمة الرئيسية وهي التحام الكبسولة بمحطة الفضاء الدولية.

وفتحت المظلات الثلاث الرئيسية للكبسولة على ارتفاع 1600 متر من سطح الأرض بعد أن تحملت الكبسولة الحرارة الشديدة الناجمة عن عودتها للمجال الجوي للأرض حيث هوت بسرعة تفوق سرعة الصوت بنحو 25 مرة.