الاستخبارات الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية تسرع جهود تعيين ابنة كيم خليفة له

ذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية تسرع على ما يبدو جهودها لتعيين كيم جو-إيه، ابنة الزعيم كيم جونج-أون، وريثة له، وذلك استنادا إلى ظهورها العلني الأخير وهي تقود دبابة جديدة برفقة والدها.

وذكر النائبان بارك سون-وون من الحزب الديمقراطي الحاكم ولي سيونج-كوون من حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي أن وكالة الاستخبارات الوطنية قدمت هذا التقييم خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات البرلمانية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونُقل عن وكالة الاستخبارات الوطنية قولها: "ظهرت كيم جو-إيه مؤخرا في قطاعات مرتبطة بالدفاع. ويعتقد أن هذا يهدف إلى تبديد الشكوك حول وجود وريثة أنثى وتسريع الجهود لبناء سردية التوريث".

وفي الشهر الماضي، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن كيم جونج-أون أشرف على تدريب عسكري بمشاركة دبابات جديدة، ونشرت صورا لابنته، التي يعتقد أنها في سن المراهقة، وهي تقود إحدى الدبابات برفقة والدها وعدد من الجنود.

وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية إن التقرير يبدو أنه يهدف إلى إبراز القدرات العسكرية لـ كيم جو-إيه، كما يعد إشادة بكيم، الذي شوهد أيضا وهو يقود دبابة في لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية قبل أن يخلف والده والزعيم السابق كيم جونج-إيل.

وتعتبر كيم جو-إيه على نطاق واسع الوريثة المحتملة للزعيم الحالي، حيث تزايد ظهورها برفقة والدها في مناسبات محلية هامة. وقد خضعت كوريا الشمالية لحكم رجال عائلة كيم على مدى ثلاثة أجيال لما يقرب من ثمانية عقود.

كما خلصت وكالة الاستخبارات، في تقييم منفصل، إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد تهدأ في أواخر أبريل الجاري، استنادا إلى نتائج الهجمات الأمريكية المحتملة خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، تهديداته بتدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية إذا لم تُعد الجمهورية الإسلامية فتح مضيق هرمز.