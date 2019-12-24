رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة عصية على محاولات الاستهداف والشقاق

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان بالسودان، أن القوات المسلحة عصية على كل محاولات الاستهداف والشقاق، وأنها تعمل في تناغم تام مع القوات النظامية الأخرى، مشددا على التزام القوات المسلحة بحماية الدستور، ومنع البلاد من الانزلاق.

وشهد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة السودانية، احتفال كلية "القادة والأركان"، في مقرها في أم درمان (بولاية الخرطوم)، بتخريج دورة "القيادة والأركان"، التي ضمت عددا من الدارسين من ضباط القوات المسلحة السودانية، والدول الشقيقة والصديقة.

وقال رئيس هيئة الأركان بالسودان، في كلمة خلال الاحتفال، إن علاقات القوات المسلحة السودانية، مع الأشقاء والأصدقاء جيدة، منوها بأهمية التعاون والتنسيق والتكاتف وتوحيد المفاهيم وتكامل الأدوار من أجل حماية أمن واستقرار المنطقة والإقليم.

وأضاف: "نشهد اليوم إنجازا جديدا بتخريج كوكبة جديدة من ضباط القوات المسلحة، ونحن نستشرف الاحتفال بذكرى استقلال السودان، التي تأتي متزامنة هذا العام مع ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، والتي انحازت فيها القوات المسلحة لإرادة وتطلعات الشعب السوداني".