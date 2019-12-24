محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة بالصحراوى الغربي بديرمواس

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين دلجا بحوالى 4 كم/ مركز ديرمواس نتيجة اختلال فى عجلة القيادة، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
اطمأن المحافظ على حالة المصابين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحيه ،كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال اقامتهم بمستشفى ملوى العام لاستكمال العلاج ، موجهاً مسئولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم ، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.
كما قدم المحافظ واجب العزاء لذوى المتوفين بالحادث بمستشفى ديرمواس المركزى، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين جميعهم من مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط حيث تم نقلهم لمستشفي ملوي العام لإجراء الفحوصات وتلقى العلاج اللازم وحالتهم العامة مستقرة.