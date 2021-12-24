أكد المطرب التونسي صابر الرباعي، أنه لا يتشبه بالنجم العراقي كاظم الساهر في غناء القصائد.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "يهمنى ويشرفني أن أتشبه بكاظم الساهر، فهو رائد من رواد أغاني القصائد.. احنا مش داخلين معركة، وشرف ليا إني أمشي على خطا واختيارات كاظم الساهر، ولا يوجد تفوق بيننا".

وأضاف أنّ أداء كاظم للقصيدة بفنه وشكله متميز، متابعًا: "قصيدة زيديني عشقًا كان نفسى أغنيها، ويا ريت فى يوم من الأيام ألحن لكاظم أو العكس".

وتابع: "أنا ليا منافسين في الحفلات لكن كل واحد عنده جمهوره وبالنسبة لى لما أشوف جمهوري يقطع تذاكر ويحضر حفلتي أكبر سعادة ليا، وأي فنان نجاح الجمهور هيمشي وراه وممكن أحجز تذاكر علشان أتفرج على فنانين مثل كاظم الساهر شيرين حسين الجسمي وماجد المهندس وأنغام وهاني شاكر".