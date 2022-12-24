مقال بـ«واشنطن بوست»: بوتين يصف لأول مرة الصراع في أوكرانيا بالحرب وليس العملية العسكرية

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي وصف فيها لأول مرة الصراع الدائر في أوكرانيا حاليا مع القوات الروسية بالحرب وليس بالعملية العسكرية الخاصة كما كان يطلق عليها في بداية المواجهات.

وأضاف المقال، الذي كتبته ماري إليوشينا، أنه بعد مرور 10 أشهر على بداية الصراع المسلح في أوكرانيا أكد الرئيس الروسي أن ما يدور حاليا في أوكرانيا هو حرب كاملة الأركان وليس مجرد عملية عسكرية تقوم بها القوات الروسية هناك.

وأبرزت الكاتبة تأكيد بوتين خلال مؤتمر صحفي متلفز في أعقاب لقاء له مع أعضاء حكومته أمس أول الخميس أن روسيا لا تسعى لإطالة مدى الحرب في أوكرانيا، بل على العكس، تسعى إلى حسم الصراع الحالي حتى تضع الحرب أوزارها وينتهي الأمر.

وتستطرد الكاتبة أن الأهداف التي يسعى بوتين لتحقيقها في أوكرانيا تثير الذعر والمخاوف ليس في أوكرانيا فحسب، ولكن أيضا في العديد من العواصم الغربية، حيث أدت تلك الحرب التي بدأت في أواخر فبراير الماضي إلى إزهاق الآلاف من الأرواح وتدمير العديد من المدن إلى جانب تكبيد الدول الغربية مليارات من الدولارات التي أنفقتها في صورة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا من أجل تعزيز قدراتها في مواجهة الآلة العسكرية الروسية.

وتشير الكاتبة إلى تصريحات بوتين التي يوضح فيها أنه يسعى من خلال تلك الحرب إلى تخليص أوكرانيا من النزعة النازية وتحرير المناطق الأوكرانية التي تنتمي للأراضي الروسية في جنوب شرق البلاد فضلا عن منع دول حلف شمال الأطلنطي، ولاسيما الولايات المتحدة من تدمير روسيا والقضاء عليها.

وأنكر بوتين في الوقت نفسه، كما يشير المقال، رغبته في القضاء على أوكرانيا أو الإطاحة بالنظام الحالي هناك، إلا أن أبرز ما ذكره في تصريحاته الصحفية هو أن الصراع الدائر حاليا على الأراضي الأوكرانية في حقيقة الأمر يشكل حرباً صريحة.

ويلقي المقال الضوء على ما ورد في تصريحات بوتين من انتقاد لما أعلنته الإدارة الأمريكية عن تقديم صواريخ باتريوت المتطورة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة الضربات الروسية المكثفة ضد منشآت الطاقة في البلاد وهي الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي لواشنطن يوم الأربعاء الماضي.

وتلفت الكاتبة إلى أن بوتين عبر عن اعتقاده أن تلك الخطوة ليست ذات قيمة وأن منظومة صواريخ باتريوت أصبحت بالية وقديمة مقارنة بمنظومة صواريخ "أس-300" على سبيل المثال وهي الصواريخ التي تستخدمها القوات الروسية في منظومة الدفاع الجوي لديها، مشيرة إلى تأكيده في الوقت نفسه أن القوات الروسية سوف تقوم بتدمير الصواريخ التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا.

وتختتم الكاتبة المقال بالإشارة إلى تصريحات بوتين التي حمل فيها الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلنطي الأخرى مسؤولية استمرار الصراع حتى الآن في أوكرانيا، موضحا في الوقت نفسه أن الأهداف العظيمة تتحقق رويدا رويدا، "في إشارة إلى أنه ليس لديه النية لإنهاء الحرب في أوكرانيا في الوقت الحالي".