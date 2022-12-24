ميسي بين 10 نجوم يحق لهم الرحيل مجانا بنهاية الموسم

تعتبر العديد من الأندية حول العالم بداية فترة الانتقالات الشتوية مفتاح تدعيم فرقها في الصيف التالي، نظرًا لتزامن شهر يناير في معظم الأوقات مع بدء الفترة الحرة في عقود العديد من نجوم الأندية الأوروبية، والذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم.

ويحق للاعبين الذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو، التفاوض والتوقيع مجانًا لأي نادٍ آخر ابتداءً من شهر يناير، دون الرجوع إلى فرقهم الحالية، من أجل حسم مصيرهم مبكرًا قبل انتهاء الموسم بـ 6 أشهر.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن هناك قائمة طويلة من نجوم اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو 2023، ويحق لهم التوقيع مجانًا لفرق أخرى اعتبارًا من الأسبوع المقبل مع أندية أخرى.

ونستعرض في السطور التالية اسماء 10 نجوم حول العالم يحق لهم الرحيل بشكل مجاني عن فرقهم في الفترة المقبلة، من بينهم ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان والمُتوج مؤخرًا بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.

وفيما يلي قائمة أهم نجوم العالم الذين أصبحوا متاحين بشكل مجاني للتوقيع معهم في شهر يناير، وضمهم رسميًا في يونيو.

ليونيل ميسي

على الرغم من تأكيد العديد من التقارير الصحفية بأن النجم الأرجنتيني حسم أمره وقرر تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان، بعد أيام من نشوة التتويج التاريخي ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، إلا أنه لم يقم بالتوقيع رسميًا حتى الآن، ومازال يحق له الرحيل مجانًا بعد موسمين فقط من الانضمام للنادي الفرنسي، وسط أنباء تؤكد اهتمام نادي برشلونة باستعادته مجددًا.

نجولو كانتي

تسببت الإصابات المتكررة في تحويل مسار لاعب خط الوسط الفرنسي كانتي، من ركيزة أساسية في تشكيل تشيلسي الإنجليزي إلى واحد من المرشحين للرحيل مجانًا الصيف المقبل. وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، مرشحًا للانضمام لبرشلونة، ليكون خليفة لسيرجيو بوسكيتس، الذي يرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

جورجينيو

على غرار زميله كانتي، ينتهي عقد الإيطالي جورجينيو مع تشيلسي في يونيو المقبل، وكان اسمه قد ارتبط ببرشلونة أيضا في وقت سابق، إلا أن لاعب خط الوسط يرغب في البقاء مع البلوز، وقال لمحطة توك سبورت إنه يفضّل الاستمرار مع تشيلسي، معربا عن سعادته للعب تحت قيادة المدرب جراهام بوتر.

روبرتو فيرمينو

لم يحسم ليفربول مصير مهاجمه البرازيلي روبرت فيرمينو، الذي سجل 9 أهداف خلال 19 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الحالي، رغم أنه لا يلعب بشكل أساسي. وبحسب صحيفة ميرور فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا تلقى عرضًا للانتقال إلى النصر السعودي في الصيف المقبل.

ديفيد دي خيا

يحيط الغموض بمستقبل الحارس الإسباني، بعدما دافع عن مرمى مانشستر يونايتد على مدار 11 عامًا، في ظل الانقسام في الآراء بشأنه بين إدارة النادي التي تفضل رحيله بعد انتهاء عقده، والمدرب الهولندي إريك تين هاج الذي يريد الاحتفاظ به لموسم إضافي.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع السويسري يان سومر، حارس مرمى فريق بوروسيا مونشنجلادباخ ليكون بديلًا لدي خيا البالغ من العمر 32 عامًا.

توني كروس

ينتهي عقد لاعب الوسط الألماني في الصيف المقبل، إلا أنه من المنتظر أن يعلن ناديه ريال مدريد تمديد عقده لموسم إضافي، كمكافأة له على المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، خصوصًا بعدما أبدى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في وقتٍ سابق رغبته في الاعتزال وهو في صفوف النادي الملكي.

إلكاي جوندوجان

يعد لاعب الوسط الألماني أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي بشكل أساسي، لكن لم يُفتح باب المفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد قبل 6 أشهر من انتهائه، حتى الآن. فيما أشارت عدة تقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يفكر في تغيير الأجواء، وقد تكون وجهته نادي برشلونة.

ميلان سكرينيار

يحاول نادي إنتر ميلان إقناع مدافعه السلوفيني بتمديد عقده قبل 6 أشهر من انتهائه، لكنه يصطدم بترد اللاعب ووكلاء أعماله، أملًا في الحصول على عرض أفضل، أو الانتقال إلى فريق جديد، في ظل اهتمام من أندية عدة، على رأسهم توتنهام ونيوكاسل.

ممفيس ديباي

انحسر دور الهولندي ممفيس ديباي بشكل واضح مع برشلونة الإسباني منذ قدوم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولم يعد يشارك بشكل أساسي مع الفريق، وأصبحت فرصة رحيله أعلى بكثير من احتمالات بقائه.

ماركوس راشفورد

بينما اقترن اسم جناح مانشستر يونايتد بالانضمام إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل مجانًا، إلا أن التقارير الصحفية تفيد بإمكانية تجديد عقده مع قلعة الأولد ترافورد لموسم إضافي.