أوكرانيا: روسيا تقصف 14 بلدة في خاركيف بالدبابات والمدفعية الثقيلة‎‎

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مدينة خاركيف بجنوب أوكرانيا، أوليه سينيجوبوف، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية 14 بلدة بالمدينة بالدبابات والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.



وذكر سينيجوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، تضرر مبنى سكني ومبانٍ خارجية جراء قصف روسي جديد لبلدة دفوريشنا، بينما لم يصب أحد بأذى حتى الآن.



وأضاف: "أطلق الروس خلال اليوم الماضي قذائف مدفعية ودبابات وقذائف هاون على مناطق هيوريف وفيترينارن وكودييفكا وهوبتيفكا وستاريتسيا وأوهيرتسيف وفوفتشانسك وأمبارن ونوفوملينسك وكيسليفكا وغيرها من مناطق خاركيف، بينما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين".



وأشار المسئول الأوكراني إلى قيام الروس ليلة أمس بفتح نيران المدفعية والصواريخ على مستوطنات حدودية محتلة في أربع مناطق في خاركيف، حسب قوله.



من جهة أخرى، طالب مساعد الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، اليوم السبت، بتصفية المصانع الإيرانية التي تصنع الطائرات المسيرة والصواريخ والقبض على موردي تلك الأسلحة، على خلفية اتهام كييف، طهران بالتخطيط لمد روسيا بمزيد من الأسلحة.



وذكر مساعد الرئيس الأوكراني - في تغرية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أن إيران تهين بشكل صارخ العقوبات الدولية"، داعيا إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية ردا على ذلك.