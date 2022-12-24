رئيس الوزراء الياباني يتطلع لزيارة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا شهر يناير المقبل

أعلنت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يتطلع لزيارة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في النصف الأول من الشهر المقبل، على أمل وضع الأساس لقمة ناجحة لمجموعة الدول السبع.

ونقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية -على موقعها الإلكتروني- عن المصادر القول إن كيشيدا التقى برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي في إندونيسيا، لكنه لم يتمكن من إجراء محادثات منفصلة معهم.

وأضافت أن كيشيدا يأمل -من خلال الاجتماع مع بعض نظرائه في قمة مجموعة السبع المقررة في مايو المقبل في هيروشيما- تحقيق التوافق في عدد من القضايا لاسيما الحرب في أوكرانيا ورؤيته لـ "عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وكان كيشيدا يعتزم - في البداية - الذهاب إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من الشهر المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن، لكنه قام بإعادة جدولة الرحلة بما يناسب واشنطن.

وتدرس اليابان دعوة الهند وإندونيسيا كضيفين لقمة مجموعة السبع المقرر انعقادها في مدينة هيروشيما الغربية مايو المقبل عام 2023 المقبل، حسب ما أعلنه مصدر حكومي ياباني اليوم الجمعة.

كما تدرس دعوة أستراليا لحضور القمة التي تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من 19 مايو المقبل، بينما تبحث بعناية ما إذا كان ينبغي إدراج كوريا الجنوبية في دول "التواصل".

جدير بالذكر أن كون اليابان تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى لعام 2023، فيمكنها بصفتها الدولة المضيفة اختيار من يمكنه حضور اجتماعات تُعقد إلى جانب اجتماع القمة بين أعضاء مجموعة السبع - بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.