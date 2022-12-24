مع تواصل الاحتجاجات الشعبية في إيران عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، يواصل المواطنون التعبير عن رفضهم للنظام بكل الوسائل والطرق وفي كل مناسبة.



وأظهر مقطع فيديو من العاصمة الإيرانية، كتابة بعض المواطنين شعار "الموت لخامنئي" فوق سطح الثلوج التي سقطت على طهران لأول مرة في موسم الشتاء الحالي، وفق ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال".



ومازالت التظاهرات والاحتجاجات تعم عدة مدن في أنحاء البلاد، حيث حمل أشخاص شعارات مثل "الموت لخامنئي، اللعنة على خامنئي"، و"الموت للباسيج" و"الموت للديكتاتور" من بين شعارات الاحتجاجات الشهيرة في البلاد.





أظهر مقطع فيديو من العاصمة الإيرانية طهران قيام بعض المواطنين بكتابة شعار "الموت لخامنئي" فوق سطح الثلوج التي سقطت على العاصمة طهران لأول مرة في موسم الشتاء الحالي.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/4PM6u8Kgdr — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 24, 2022





ورغم مرور أكثر من 3 أشهر، لا تزال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام مستمرة، وقد حظيت بدعم عالمي واسع من قبل الساسة والنشطاء المدنيين في مختلف الدول.



كما استمر الإيرانيون بمختلف أنحاء العالم في تنظيم تجمعاتهم تضامناً مع الانتفاضة، وتنديدا بإعدام المتظاهرين.



ولم تتوقف الاحتجاجات في إيران منذ انطلاقها في 16 سبتمبر الماضي ووصلت شرارتها إلى 161 مدينة إيرانية على الأقل، وقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا، بينهم عشرات الأطفال والنساء.



فيما اعتقلت السلطات نحو 20 ألف شخص، وحكمت بالإعدام بتهمة "الحرابة" على 41 محتجا نفذت الحكم في اثنين منهم، مما أثار غضبا أمميا ودوليا.



كما لجأت السلطات الإيرانية إلى شتى أنواع القمع لإخماد الاحتجاجات على مستوى البلاد.