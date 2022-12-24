«القدر لا مفر منه».. هكذا بدأ أكرم توفيق، لاعب الأهلي، حديثه بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وكان أكرم توفيق قد أعلن في وقت سابق، إصابته بقطع في الرباط الصليبي لتكون الإصابة الثانية في عام واحد، حيث تعرض لاعب وسط الأهلي لنفس الإصابة في يناير الماضي عندما كان ضمن صفوف منتخب مصر أمام نيجيريا بالجولة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وكعادة أي إصابات بالرابط الصليبي في الأهلي أو في مصر بشكل عام، نجد بعض الاتهامات تطول البعض وليس القدر مثلما أكد أكرم توفيق، ومن بين هذه الاتهمات سنجد ملعب مختار التتش، الذي يحتضن دائما تدريبات الأهلي.

الأهلي حاليا يضم 32 لاعبا، من بينهم 4 لاعبين فقط هم من تعرضوا لإصابة الرباط الصليبي، أوله هو محمود متولي الذي تعرض للإصابة في مباراة أسوان في الموسم قبل الماضي (2020) والتي كانت مقامة على ملعب استاد القاهرة.

وعاد محمود متولي لتدريبات الأهلي بعد غياب طال لمدة 9 أشهر، ومن ثم بدأ من جديد فترة التأهيل بمباريات ودية وبدأ تدريجيا في العودة لمستواه.

محمد محمود هو ثاني اللاعبين في الجيل الحالي للأهلي، يتعرض لإصابة الرباط الصليبي، لكن الغريب في إصابته هو أنه تعرض لها مرتين في مدة قصيرة للغاية، وكانت المرة الأولى يوم 9 يناير 2019 عندما واجه الأهلي سموحة في بطولة الدوري على ملعب برج العرب.

وبعد أن احتاج محمد محمود لمدة قد تصل لـ 9 أشهر للتعافي، إلا أنه تعرض لنفس الإصابة خلال التدريبات، ليتم استبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي المُشاركة ببطولة أمم أفريقيا في نوفمبر عام 2019.

وعاد محمد محمود في نهاية شهر أغسطس لعام 2021 وانضم لقائمة أسوان في الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري الموسم قبل الماضي.

بالإضافة إلى عمار حمدي، لاعب الفريق الأحمر، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة في بداية شهر فبراير الماضي، خلال تدريبات الأهلي بمدينة زايد الرياضية في إطار معسكر الفريق الذي استعد من خلاله لمباريات كأس العالم للأندية بأبو ظبي بالإمارات.

ليستمر تأهيل عمار حمدي حتى فترة قريبة ويعود للتدريبات تدريجيا تحت قيادة مارسيل كولر.

وأخيرا أكرم توفيق، الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي في مباراة نيجيريا في المرة الأولى، والثانية كانت أمس الجمعة على ملعب مختار التتش.