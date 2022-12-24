وثق لقطات متداولة على موقع تويتر، حادث سير مروع في ولاية أوهايو الأمريكية بسبب عاصفة ثلجية قوية، ما أدى إلى ارتطام 46 سيارة وشاحنة على الأقل ببعضها البعض، ووفاة 3 أشخاص.

ونقلت شبكة "فوكس" الأمريكية، عن دورية الطريق السريع في أوهايو، إفادتها بأن عددا من المقاطعات المجاورة شاركت في عمليات الإنقاذ وتم نقل الأشخاص الذين تعرضوا للحادث الضخم إلى منشأة محلية ليحظوا بالتدفئة.

وقالت السلطات إن "الطقس كان عاملا في الحادث"، ونصحت الناس بتجنب السفر، إذ يمكن أن يؤدي تساقط الثلوج إلى تقليل الرؤية بشكل كبير.

وذكرت الدورية أن عددا من المقاطعات المجاورة شاركت في عمليات الإنقاذ. وتم نقل الأشخاص الذين تعرضوا للحادث الضخم إلى منشأة محلية ليحظوا بالتدفئة.