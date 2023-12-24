العليا للحج والعمرة: 200 ألف مصري تحايلوا على السلطات السعودية العام الماضي

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن غرفة شركات السياحة للحجاج والمعتمرين أطلقت عدة تحذيرات؛ لتلافي السلبيات في المواسم الأعوام الماضية.

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم»، لبرنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن هناك 200 ألف حاج تحايلوا على السلطات السعودية، عن طريق بعض الوسطاء على الإنترنت، وأدخلوهم بنظام الحج عن طريق تسريبا أو الحج بنظام الحافلات أو السير على الأقدام.

وعقب: «كان في كوارث وناس تنصب عليها وناس اترحلت، وده تحايل على السلطات السعودية، لأن هناك قواعد وتنظيما معينا»، منوها بأن وزارتي السياحة والداخلية تفعل لجانا لمراقبة الكيانات غير الشرعية، وبالفعل نجحت وزارة السياحة في القضاء على بعض البؤر التي تتحايل على المواطنين البسطاء.

ولفت إلى أن هناك تفاوتا في أسعار تكاليف الحج والتي تبدأ من 195 لـ 430 ألف جنيه، وهي الأقل في العالم، موضحا أن مصر بها قانون 84 لسنة 2022، والذي غلظ العقوبة على أي فرد يخرج عبر الحج دون المرور على بوابة الحج، الموجودة تحت إدارة وزارة الداخلية، والذي يوجد به غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وكانت غرفة شركات السياحة، قد حذرت من السفر بتأشيرة زيارة أو سياحة لأداء الحج، مؤكدة أن هذا مخالف للوائح والقوانين السعودية، كما أنه يعرض المواطنين للنصب والسفر ببرامج وهمية، وبالتالي ضياع حقوقهم وعدم الحصول على التعويضات المناسبة، ضمن حملة توعية من خلال مقاطع فيديو نشرت على موقعها الرسمي.