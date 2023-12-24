أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابا، وذلك في اليوم الـ79 للحرب.



وقالت خلال إفادة صحفية يومية، إن 166 شهيدًا و384 مصابًا ارتقوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



يأتي هذا فيما أفاد مكتب الإعلام الحكومي، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 شهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أفاد في وقت سابق، بأنّ أربعة من كل خمسة من الأشخاص الأكثر جوعا ‏في أي مكان في العالم، هم في قطاع غزة.‏



وغرد جوتيريش عبر حسابه بمنصة إكس قائلا: «أربعة من كل خمسة من الأشخاص الأكثر جوعاً في أي مكان في العالم هم في غزة.. مع اشتداد الصراع وتزايد الرعب، سنواصل القيام بدورنا، لن نستسلم».



وفي تغريدته أيضا، نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حديثا بشأن الأمن الغذائي في غزة، يتضمن بيانات من برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.



وأظهر التقرير أن جميع سكان غزة - نحو 2.2 مليون شخص - يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.