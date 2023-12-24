الأمم المتحدة: 4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا بالعالم موجودون في قطاع غزة‏

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ أربعة من كل خمسة من الأشخاص الأكثر جوعا ‏في أي مكان في العالم، هم في قطاع غزة.‏

وغرد جوتيريش عبر حسابه بمنصة إكس قائلا: «أربعة من كل خمسة من الأشخاص الأكثر جوعاً في أي مكان في العالم هم في غزة.. مع اشتداد الصراع وتزايد الرعب، سنواصل القيام بدورنا، لن نستسلم».

وفي تغريدته أيضا، نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حديثا بشأن الأمن الغذائي في غزة، يتضمن بيانات من برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

وأظهر التقرير أن جميع سكان غزة - نحو 2.2 مليون شخص - يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار إلى أن 26% من سكان غزة (576,600 شخص) استنفدوا إمداداتهم الغذائية، وقدراتهم على التكيف، ويواجهون جوعا كارثيا ومجاعة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: «لقد حذر برنامج الأغذية العالمي من هذه الكارثة القادمة منذ أسابيع، ومن المأساوي أنه دون الوصول الآمن والمتسق الذي طالبنا به، فإن الوضع يائس، ولا يوجد أحد في غزة في مأمن من المجاعة».