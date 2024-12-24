 قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة


نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:36 ص

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن «من بين المعتقلين مواطن من مخيم بلاطة/نابلس أصيب أثناء عملية اعتقاله، ولم تعرف طبيعة إصابته بعد، بالإضافة إلى أسرى سابقين».

وأوضح أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: نابلس، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وطوباس، وطولكرم، وسلفيت.

ونوه أن الاعتقالات رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

ومن الجدير ذكره يواصل الاحتلال التصعيد من عمليات التحقيق الميداني في البلدات والمخيمات، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، والتي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة

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