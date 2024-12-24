وزير الداخلية التركي يعلن عودة أكثر من 25 ألف سوري إلى بلدهم بعد سقوط الأسد

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عودة 763 ألفًا و443 سوريًا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومنظم، منذ العام 2017.

وقال قي تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الثلاثاء، إن عدد العائدين إلى سوريا في آخر 15 يومًا – منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد - تجاوز 25 ألف شخص.

وأوضح أن «السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة، وأخذ موعد في اليوم نفسه».

وذكر أن «السوريين الذين سيعودون إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم».

وفي وقت سابق، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن إجراءات جديدة لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، تشمل إعفاءات جمركية ونقل الممتلكات إلى سوريا.

وقال إن بلاده ستواصل جميع أنواع العمل لضمان العودة الآمنة والسريعة والفعالة إلى الوطن، موضحًا أن الوزارة تعمل مع وزارات أخرى؛ للتغلب سريعا على بعض العقبات.

وأرسلت وزارة التجارة تعميما إلى جميع المديريات الإقليمية للجمارك والتجارة الخارجية بشأن عودة المهاجرين السوريين، وكان الهدف من هذا التعميم هو القضاء على المشاكل التي قد تواجههم أثناء العودة وتنفيذ العملية بطريقة سليمة.

وسيتم تنفيذ الإجراءات الجمركية، بالتنسيق مع المؤسسات العامة الأخرى ذات الصلة، من أجل تنفيذ إجراءات خروج السوريين من البلاد بسرعة.