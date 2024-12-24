تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه، لمواجهة الزمالك في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-25.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

الزمالك يحتل وصافة الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما طلائع الجيش يتواجد في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبدالرحمن «زولا»- محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط: حميد ماو- فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم: كريم طارق- جودوين شيكا – أحمد سمير.