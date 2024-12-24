مجلس الزمالك يساند الفريق في مواجهة طلائع الجيش

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعدد من أعضاء المجلس الأبيض على دعم ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة طلائع الجيش المقامة باستاد الكلية الحربية، في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المقصورة الرئيسية لاستاد الكلية الحربية تواجد كل من، الكابتن حسين لبيب رئيس النادي و هشام نصر نائب الرئيس وأحمد سليمان وحسين السيد ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة من أجل مساندة الفريق.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره طلائع الجيش، باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز