تقرير: الحرب في السودان تعمق وتوسع أزمة المجاعة

قالت مجموعة عالمية، اليوم الثلاثاء، إن المجاعة تنتشر في السودان بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية السيئة السمعة، والتي دمرت البلاد وخلقت أكبر أزمة نزوح في العالم.

وأفادت المباردة العالمية "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" برصد مجاعة في خمس مناطق، من بينها مخيم زمزم في محافظة شمال دارفور الذي يعد أكبر مخيم للنازحين في السودان، حيث اكتشفت المجاعة لأول مرة في أغسطس الماضي.

وجاء في تقرير صادر عن المبادرة أن "هذا الأمر يمثل تعميقا غير مسبوق لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعا بالنزاع المدمر وضعف وصول المساعدات الإنسانية".

وأوضح التقرير أنه إضافة إلى مخيم زمزم الذي يستضيف أكثر من 400 ألف شخص، تم رصد مجاعة أيضا في مخيمين آخرين للنازحين، هما أبو شوك والسلام في شمال دارفور، وجبال النوبة الغربية.