أنباء عن إصابات في قصف طائرة مسيرة للاحتلال موقعا بمخيم طولكرم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بورود أنباء عن وقوع إصابات في قصف طائرة مسيرة للاحتلال موقعا بمخيم طولكرم بالضفة الغربية، وذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته بدأت مع الشاباك والشرطة خلال الليلة الماضية عملية في طولكرم، بالتزامن مع اقتحام المخيم منذ ساعات ما بعد منتصف الليل وسط اشتباكات مسلحة وانفجارات متواصلة في أنحاء متفرقة من المخيم.

كما عززت قوات الاحتلال اقتحامها بجرافات عسكرية وعدد من الآليات.

هذا واستشهد فجر الثلاثاء، فتى فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة بعد إطلاق قناصة الاحتلال الأعيرة النارية باتجاهه في حارة الحدايدة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن شهود عيان من داخل المخيم، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهيد فتحي سعيد عودة سالم، وأطلقت النار تجاههم.

واقتحمت قوة كبير من جيش وآليات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت صوب المخيم، بعد اكتشاف وجود قوات خاصة من جيش الاحتلال في حارة الحدايدة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية تجاهه، ونشرت قناصتها على العمارات العالية المحيطة به وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف وعشوائي على كل شيء متحرك.