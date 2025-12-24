أنقرة: مزاعم مهاجمة سفينة تجارية تركية بالبحر الأسود مضللة

أعلنت الرئاسة التركية أن المشاهد المصورة المتداولة التي تزعم تعرض سفينة تجارية تركية لهجوم في البحر الأسود، مضللة.​​​​​​​

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأربعاء.

وأوضح البيان أن بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتداول مزاعم "تعرض سفينة تجارية تركية لهجوم في البحر الأسود" على أنها "حادثة جديدة".

وشدد البيان أن تلك المزاعم "مضللة"، مضيفًا: "المشاهد المذكورة تم تسجيلها في 13 ديسمبر 2025، وليس لها أي صلة باليوم أو بأي حدث راهن".

وطالب المركز بالامتناع عن مشاركة أي مشهد ومحتوى غير مؤكد من قبل السلطات الرسمية ومصدره غير واضح، "لأنه قد يضلل الرأي العام".