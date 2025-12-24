تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم

وضعت تايلاند سلسلة من الشروط قبل اجتماع الأمانة العامة للجنة الحدود العامة بين تايلاند وكمبوديا، المقرر أن يبدأ في وقت لاحق اليوم الأربعاء، في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي في إقليم تشانثابوري شرق تايلاند، طبقا لما ذكره رئيس نادي الصحفيين الكمبوديين، بوي كيا، نقلا عن مصدر في بانكوك.

وبموجب الاقتراح التايلاندي، من المقرر أن تعقد اجتماعات الأمانة العامة للجنة الحدود العامة بين تايلاند وكمبوديا في الفترة من 24 حتى 27 ديسمبر، وستختتم باجتماع وزاري في 27 ديسمبر في إقليم تشانثابوري.

غير أن السلطات التايلاندية أوضحت أن الاجتماع الوزاري لن يعقد إلا إذا تحقق تقدما على مستوى الأمانة العامة، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأربعاء.

وطبقا للمعلومات التي كشف عنها رئيس نادي الصحفيين الكمبوديين بوي كيا، أكدت تايلاند مجددا ثلاثة مبادئ رئيسية كشروط مسبقة للمحادثات. أولا: يجب على كمبوديا الإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل بدء المناقشات.

ثانيا: يجب أن يكون وقف إطلاق النار حقيقيا ومستمرا مع قيام فريق من المراقبين بمراقبته.

ثالثا: يجب على كمبوديا إظهار تعاون صادق في إزالة الألغام الأرضية، والأهم من ذلك، تنفيذ وقف إطلاق النار فور بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود العامة بين تايلاند وكمبوديا.

وكانت تايلاند وكمبوديا قد اتفقتا على استئناف المحادثات بينهما بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد تجدد القتال على حدودهما المشتركة.