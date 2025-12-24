البابا ليو الرابع عشر يحتفل بأول قداس عيد ميلاد له في كاتدرائية القديس بطرس

يترأس البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، مساء ليلة عيد الميلاد، أول قداس له بهذه المناسبة في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

ومن المتوقع أن يوجه البابا كلمة يندد فيها بالحروب والعنف، ويستحضر معاناة البشرية. ويعد ليو الرابع عشر أول أمريكي يتولى كرسي القديس بطرس، وقد سبق أن أدلى بعدة تصريحات دعا فيها إلى السلام والمصالحة، وأحيا ذكرى ضحايا الحروب في أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقام قدّاس عيد الميلاد هذا العام في وقت متأخر من المساء، وهو موعد لاحق مقارنة بقدّاس سلفه البابا فرنسيس، الذي كان يعاني من تدهور في حالته الصحية، وكان قد افتتح السنة المقدسة في يوم عيد الميلاد عام 2024.

وفي مدينة بيت لحم ، يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد للمرة الأولى منذ انتهاء حرب غزة. وللمرة الأولى منذ عامين، أُقيمت شجرة ميلاد كبيرة أمام كنيسة المهد في المدينة.

كما سيُقام هناك قداس منتصف الليل التقليدي، وتتوقع وزارة السياحة الإسرائيلية مشاركة نحو 40 ألف حاج مسيحي في احتفالات عيد الميلاد.