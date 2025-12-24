محافظ الغربية يقود جولة ميدانية بحي أول وثان المحلة لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات

قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت نحو ست ساعات متواصلة داخل نطاق حي أول وثان بمدينة المحلة الكبرى، شملت شوارع الجلاء وأبو دراع وسوق بسيسة وميدان الزراعة والمعهد الديني والساحة الشعبية ونعمان الأعصر والبيّارة وعزبة خضر وميدان الششتاوي وشارع الترعة ومنطقة المستعمرة.

وجاءت الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة الغربية على إعادة الانضباط للشارع ورفع مستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الغربية، جولته بتفقد منطقة المستعمرة لمتابعة أعمال سحب تجمعات مياه الصرف، وتسليك البالوعات ورفع التراكمات، موجّهًا باستمرار الدفع بالمعدات والأطقم الفنية وعدم مغادرة الموقع إلا بعد التأكد من استقرار الأوضاع بالكامل.

وأكد أن شكاوى المواطنين تحظى بأولوية قصوى وأن المحافظة تتعامل معها بمنهج واضح يقوم على التحرك السريع والمعالجة الجذرية وليس الحلول المؤقتة.

وخلال جولته، حرص اللواء أشرف الجندي، على التواجد الميداني المباشر وسط فرق العمل، حيث وجّه بدفع معدات النظافة، وسيارات الكنس ورفع المخلفات، كما توقف لمتابعة سير الأعمال لحظة بلحظة، مشددًا على رفع التراكمات أولًا بأول.

وأكد أن الشارع حق أصيل للمواطن لا يمكن التفريط فيه، وأن الحفاظ على نظافة الشوارع وانضباطها مسؤولية لا تقبل التهاون.

وشدد محافظ الغربية، على رفع جميع الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين أو تمثل تعديًا على حرم الطريق، موجّهًا إنذارات واضحة وحاسمة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، وأكد المحافظ، أن المظهر الحضاري لمدينة المحلة الكبرى "خط أحمر" لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.

وأكّد اللواء أشرف الجندي، أن المحافظة لن تسمح بعودة الفوضى أو العشوائية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حملات النظافة ورفع الإشغالات ستُنفذ بشكل يومي ومكثف بكافة مناطق المدينة، ولن تقتصر على مناطق بعينها أو توقيتات محددة.

وأوضح أن التواجد الميداني المستمر هو الضمان الحقيقي لتحقيق الانضباط والحفاظ على ما يتم إنجازه.

وخلال الجولة، تابع محافظ الغربية، أعمال تطوير ورصف شارع الجلاء بطول نحو 1700 متر وبعرض متوسط 16 مترًا، باعتباره أحد الشرايين المرورية الرئيسية التي تربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مرورًا بتقاطعات شارعي شكري القوتلي ومحب.

وبين أن هذا الشارع يخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين في ظل الكثافة السكانية والنشاط التجاري والصناعي الذي تتميز به المحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية.

وأكّد اللواء أشرف الجندي أن المشروع يُنفذ وفق خطة متكاملة تبدأ بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قبل تنفيذ أعمال الرصف النهائي، بما يضمن الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وتفادي تكرار المشكلات مستقبلًا.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ الطبقة الرابطة في عدد من القطاعات، من بينها القطاع الممتد من تقاطع شارع شكري القوتلي حتى شارع محب، وكذلك قطاع أبو دراع حتى طريق دمرو، على أن يتم استكمال باقي القطاعات عقب الانتهاء من أعمال الإحلال.

وخلال جولته، عاد محافظ الغربية، مرة أخرى إلى منطقة المستعمرة لمتابعة ما تم تنفيذه على مدار اليوم والتأكد من استمرار أعمال سحب المياه وتسليك البالوعات.

وأكد أن المعدات وفرق العمل تواصل جهودها بالمنطقة على مدار الأيام الماضية، في إطار خطة مستمرة تهدف إلى منع تكرار المشكلة وتحقيق استجابة حقيقية ومستدامة لمطالب المواطنين، بما يعكس نهج المحافظة القائم على تحويل الشكوى إلى إجراء، والإجراء إلى حل دائم.

وقال إن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري لمدينة المحلة الكبرى.

وفي ختام جولته، شدد اللواء أشرف الجندي، على أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يمثل الضمان الحقيقي للحفاظ على ما يتم إنجازه، وأن المحافظة ستواصل التواجد الميداني والعمل الجاد لتحقيق الانضباط الكامل وخدمة المواطن البسيط.