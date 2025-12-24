تحدثت فيروز أحمد، ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر، عن الجوانب الإنسانية والشخصية في حياة والدتها، مؤكدة أنها كانت "قريبة من الناس ومن كل البيوت"، وتتمتع بشخصية طبيعية وبسيطة.

وقالت "أحمد" خلال لقاء عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، اليوم الأربعاء، إن والدتها لم تكن ترفض أبدًا التصوير مع الجمهور في الشارع، وكان حرصها على أن تكون قريبة من الناس بقدر حبها للتمثيل، لافتة إلى أنها كانت ملتزمة جدًا في عملها وتؤديه بتركيز واجتهاد كبيرين.

وتطرقت إلى علاقة والدتها بزوجها الفنان أحمد عبد الوارث، موضحة أنهما درسا معًا في معهد الفنون المسرحية، وكان والدها يقدم لها نصائح، لافتة إلى اختلاف طباعهما؛ فوالدها كان جادًا نوعًا ما، بينما كانت والدتها خفيفة الظل.

وأضافت أن والدتها كانت قريبة بشكل كبير من شخصية "مايسة" التي قدمتها في مسلسل "يوميات ونيس"، قائلة إنها فيها الكثير من "مايسة" من الجانب التربوي والحزم، وامتلاكها جانبًا من العصبية أحيانًا عند الخطأ، مؤكدة أن التربية داخل المنزل كانت قائمة على الالتزام، واحترام العمل والدراسة، لافتة إلى حب والدتها لطهي الطعام.