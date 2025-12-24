الجزائر تستهل مشوارها في كأس أفريقيا بثلاثية أمام السودان

تغلب منتخب الجزائر على نظيره السودان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن، في الرباط، جيدة المستوى، وسط سيطرة شبه كاملة من جانب منتخب الجزائر على مجرياتها.

وتقدم منتخب الجزائر بأسرع أهداف البطولة، حيث نجح رياض محرز في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الثانية، قبل أن يحصل صلاح عادل، لاعب منتخب السودان على بطاقة حمراء في الدقيقة 39.

ونجح منتخب الجزائر في تسجيل الهدف الثاني عن طريق رياض محرز مجددًا، في الدقيقة 61، فيما سجل إبراهيم مازا الهدف الثالث بالدقيقة 85.

وبتلك النتيجة، يحصل منتخب الجزائر على أول 3 نقاط له في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يحتل بهم المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو، فيما تجمد رصيد السودان بلا نقاط في المركز الأخير، بالتساوي مع غينيا الاستوائية.