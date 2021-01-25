مديريات الصحة في المحافظات تبدأ تطعيم الفرق الطبية بالمستشفيات بلقاحات كورونا

بدأت مديريات الصحة بالمحافظات، اليوم الاثنين، في تطعيم الفرق الطبية بالمستشفيات بلقاح "سينوفارم"الصيني ضد فيروس كورونا المستجد.

ففي الإسكندرية، أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور سعيد مأمون السقعان، بدء التطعيم بلقاحات كورونا "سينوفارم" الصيني للفرق الطبية صباح اليوم، وذلك بمستشفى العجمي المخصصة لعزل مصابي كورونا ومستشفى صدر المعمورة وكوم الشقافة.

وأوضحت مديرية الصحة بالإسكندرية أن باقي المستشفيات والتي يبلغ عددها 13 مستشفى عزل وفرز بالمحافظة، سوف يتم التطعيم بها تباعا، منها 3 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي مخصصة لاستقبال وفحص وعزل مصابي فيروس كورونا ، فضلاً عن 10 مستشفيات أخرى تابعة لمديرية الشئون الصحية.

وأكد السقعان أن الوضع الصحي والطبي في مستشفيات فرز وعزل وعلاج مرضي كورونا بالإسكندرية آمن ومستقر تماما واسطوانات الأكسجين الموجودة كافية لإعداد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس تماما، مضيفا أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد والمحجوزين في المستشفيات لتلقي العلاج انخفض بنسبة كبيرة، وأن المديرية تتابع على مدار الساعة الأوضاع في المستشفيات المخصصة للعزل ، ولم يتم رصد شكاوى في أي مستشفى.